Мужчину осудили за заказное убийство в Ростовской области

В Ростовской области осудили двух 20-летних жителей Новошахтинска. Один из них заказал убийство своего отца, другой его совершил при помощи ножа. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Следком.

Как установило следствие, между отцом и сыном часто возникали конфликты. В результате у молодого человека появилась мысль заказать убийство у своего приятеля.

Тело умершего обнаружили в июле прошедшего года в подъезде жилого дома по улице Радио в Новошахтинске. Было возбуждено уголовное дело. Заказчику дали 12 лет тюрьмы, исполнителю — 13 лет колонии строгого режима.