30 мая 2023, 20:24
Мужчину осудили за убийство знакомого в Прикамье
В Пермском крае на скамье подсудимых оказался 45-летний местный житель, которого обвинили в убийстве своего приятеля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
Убийство произошло в октябре прошлого года. Между обвиняемым и его знакомым возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина забил пострадавшего до смерти металлическим ковшом. Суд приговорил пермяка к девяти годам колонии строгого режима.
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