Мужчину осудили за убийство жены в Ленинградской области

В Ленинградской области перед судом предстал 53-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в ноябре прошлого года. Вооружившись пистолетом и топором, подсудимый пришел к салону красоты, где работала его супруга. Он выстрелил в женщину несколько раз, после чего добил топором. Пострадавшая умерла на месте. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам в колонии строго режима.