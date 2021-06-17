Мужчину осудили за убийство внука в Курганской области

В Курганской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве своего полуторагодовалого внука. Об этом сообщило РИА ФАН.

В январе этого года пьяный мужчина проводил время с внуком и посадил его на качели. В какой-то момент ребенок выпал и потерял сознание. Чтобы скрыть следы преступления, курганец поместил мальчика в печь, в результате чего тот получил термические ожоги и скончался. Следующие 19 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.