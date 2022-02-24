Мужчину осудили за убийство в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В сентябре 2020 года пьяный мужчина повздорил с прохожим около магазина. В ходе конфликта он схватил за горло оппонента, а когда тот оказался на асфальте, то несколько раз ударил его ногами и кулаками. В результате пострадавший скончался из-за асфиксии. Следующий год и девять месяцев осужденный проведет в колонии-поселении.