Мужчину осудили за убийство в Петербурге | 360°

Общество 25 октября 2022, 16:28 Мужчину осудили за убийство в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве таксиста. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Убийство произошло в январе этого года. Между обвиняемым и таксистом возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал водителя. Он нанес ему ножом около 20 ударов.

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Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.

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