Мужчину осудили за убийство в Петербурге | 360°

25 октября 2022, 16:28
Мужчину осудили за убийство в Петербурге
В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, которого обвинили в убийстве таксиста. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Убийство произошло в январе этого года. Между обвиняемым и таксистом возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал водителя. Он нанес ему ножом около 20 ударов.
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Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.
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