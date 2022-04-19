Мужчину осудили за убийство в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстал 25-летний уроженец Калининграда, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Убийство произошло в апреле прошлого года. Обвиняемый учился на пером курсе медколледжа и был в гостях у 28-летнего врача-терапевта. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой студент прирезал медика. Суд решил отправить его на принудительное лечение в психиатрическую медицинскую организацию.