Мужчину осудили за убийство в Краснодаре

В Краснодарском крае перед судом предстал 36-летний мужчина, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

В декабре прошлого года мужчина заметил на трассе девушку легкого поведения и решил воспользоваться ее услугами. Во время разговора выяснилось, что она глухонемая. Подсудимый отвез ее в безлюдное место, вступил с ней в половой контакт, после чего нанес ей более 40 ударов ножом, забрал деньги и скрылся.

Пострадавшей удалось вызвать такси. Водитель позвонил в скорую, но девушку не удалось спасти. Она умерла по дороге в больницу. Следующие 23 года осужденный проведет в колонии особого режима.