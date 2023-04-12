Общество 12 апреля 2023, 19:11 Мужчину осудили за убийство в Челябинской области

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В Челябинской области на скамье подсудимых оказался рецидивист, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Убийство произошло в прошлом году в Верхнем Уфалее. Обвиняемый вместе со знакомым распивал алкоголь во дворе жилого дома и громко слушал музыку. Это не понравилось местным жителям и они сделали им замечание. Возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил одного из жильцов, который заступился за свою жену.

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Следующие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.