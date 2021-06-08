Мужчину осудили за убийство в Челябинске

В Челябинске перед судом предстал 28-летний рецидивист, которого обвинили в убийстве подростка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в феврале прошлого года. Во дворе областного противотуберкулезного диспансера возникла ссора между пьяным мужчиной и двумя подростками, которые вступились за девушку. Он нанес каждому из молодых людей удар ножом в грудную клетку.

«Один 17-летний потерпевший скончался в карете скорой. Второй выжил, но получил тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Следующие 14 лет осужденный проведет в колонии строго режима.