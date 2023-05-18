Общество 18 мая 2023, 16:26 Мужчину осудили за убийство супруги на Ямале

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В ЯНАО на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в убийстве своей жены-иностранки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в октябре прошлого года в Новом Уренгое. Следствие установило, что мужчина забил супругу до смерти. Он попытался сбежать из страны, но правоохранители поймали его. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима, передает ИА «Север-Пресс».