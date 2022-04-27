Мужчину осудили за убийство студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстали семь человек, которых обвинили в мошенничестве. Одного из фигурантов осудили за убийство, пишет «Петербургский дневник».

По данным издания, обвиняемые предлагали быстрое оформление медкнижек для дальнейшего трудоустройства, однако не выполняли взятых на себя обязательств. От их действий пострадали свыше 60 человек.

Одним из потерпевших оказался 24-летний студент. Он потребовал вернуть деньги, однако получил пулю от охранника, который работал на мошенников.

«Невские новости» уточнили, что осужденные получили от трех лет условно до пяти лет в колонии общего режима. Мужчина, убивший студента, проведет за решеткой 11 лет.