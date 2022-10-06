Мужчину осудили за убийство на Ставрополье | 360°

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Мужчину осудили за убийство на Ставрополье

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06 октября 2022, 22:34

Мужчину осудили за убийство на Ставрополье

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В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к девяти годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Убийство произошло в конце лета прошлого года. Мужчина повздорил с братом своей возлюбленной, который хотел разрушить их союз. В ходе конфликта обвиняемый забил потерпевшего до смерти металлической трубой. Чтобы спрятать тело, он вывез его на берег реки и закопал. После задержания мужчина признался в содеянном.

Убийства

Суд

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