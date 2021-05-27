Мужчину осудили за убийство на Ямале

В Тарко-Сале (ЯНАО) перед судом предстали трое человек. Одного из них обвинили в убийстве, двух других в пособничестве. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Убийство произошло прошлым летом. Трое мужчин распивали алкоголь в арендованной квартире и громко слушали музыку. Это не понравилось 45-летнему соседу, который сделал им замечание. Возникла ссора, в ходе которой один из мужчин избил пострадавшего, после чего придушил и зарезал. Затем он расчленил труп, а части разложил по пакетам. Собутыльники помогли ему спрятать останки на заброшенной постройке. Следующие 13 лет убийца проведет в колонии строгого режима. Что касается пособников, то суд оштрафовал их на 150 тысяч рублей.