Общество 06 февраля 2023, 15:20 Мужчину осудили за убийство 22-летней давности в Иркутской области

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В Иркутской области перед судом предстал 42-летний мужчина, которого обвинили в убийстве 22-летней давности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло весной 2001 года. Обвиняемый повздорил со знакомым своей родственницы и застрелил его из пистолета. После этого он уехал в другой регион, воспользовавшись фальшивыми документами. Летом 2021 года его задержали в Краснодаре. Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.