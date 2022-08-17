Мужчину осудили за смертельную аварию на Урале

В Челябинске на скамье подсудимых оказался 50-летний местный житель, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла в мае прошлого года. Пьяный обвиняемый за рулем Land Rover Freelander выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21060. В результате водитель и пассажир отечественного авто получили смертельные травмы и скончались. Еще один пассажир тяжело пострадал. Следующие 11 лет осужденный проведет в колонии общего режима.