Мужчину осудили за смертельное ДТП в Пензенской области | 360°

Общество 04 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину осудили за смертельное ДТП в Пензенской области

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В Пензенской области перед судом предстал 68-летний местный житель, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

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Авария произошла в конце января на дороге Тамбов — Пенза. Обвиняемый за рулем LADA Priora вылетел на встречку и врезался в отечественное авто. В результате столкновения водитель второй машины скончался от полученных травм. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам в колонии-поселении и обязал его выплатить 700 тысяч рублей супруге погибшего.

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