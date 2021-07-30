Мужчину осудили за смертельное ДТП на Урале

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) перед судом предстал мужчина, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Авария произошла осенью прошлого года около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Еще один человек получил травмы. После задержания мужчина находился под подпиской о невыезде, однако в мае этого года его опять поймали за рулем пьяным и без документов. Следующие восемь с половиной лет он проведет в колонии общего режима.