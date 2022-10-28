Мужчину осудили за серию ограблений в Хабаровске | 360°

Общество 28 октября 2022, 00:55 Мужчину осудили за серию ограблений в Хабаровске

Читать 360tv в

В Хабаровске перед судом предстал 33-летний местный житель, которого обвинили в кражах и грабежах. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

По данным издания, мужчина грабил в основном пожилых женщин. Под разными предлогами он проникал к ним в дома и забирал ценности. Всего правоохранители установили 10 эпизодов грабежа. Суд приговорил обвиняемого к четырем с половиной годам колонии строгого режима.