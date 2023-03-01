Общество 01 марта 2023, 17:46 Мужчину осудили за сексуальное насилие над школьником в Кургане

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В Кургане перед судом предстал местный житель, которого обвинили в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, весной 2022 года обвиняемый надругался над школьником, который возвращался домой после занятий.

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За пару месяцев до этого мужчина вышел на свободу. Он отбывал наказание за аналогичное преступление. Суд приговорил его к 16 годам колонии особого режима.