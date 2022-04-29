Мужчину осудили за развращение малолетней в Краснодаре

В Краснодаре на скамье подсудимых оказался 20-летний местный житель, которого обвинили в развращении восьмилетней девочки. Об этом сообщил «Царьград».

В апреле прошлого года подсудимый встретил в городе девочку и вошел с ней подъезд одного из домов на Промышленной улице. На лестничной площадке он совершил по отношению к школьнице «действия сексуального характера с применением насилия». В какой-то момент открылась дверь и это напугало мужчину, после чего он скрылся с места происшествия. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима.