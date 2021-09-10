Мужчину осудили за распространение наркотиков в Севастополе

В Севастополе перед судом предстал уроженец Ростовской области, которого обвинили в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в начале года подсудимый распространял наркотики по городу с помощью тайников. После задержания правоохранители обнаружили у мужчины дома запрещенные вещества, которые были расфасованы по отдельным пакетам. Следующие семь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.