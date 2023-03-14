Общество 14 марта 2023, 15:38 Мужчину осудили за пытки и разбой в Краснодаре

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В Краснодаре перед судом предстал мужчина, которого обвинили в разбойном нападении и пытках человека. Об этом сообщил «Царьград».

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Осенью 2022 года обвиняемый вместе с сообщником совершил разбойное нападение на квартиру местного жителя. Нападавшие забрали у пострадавшего телефон и потребовали под пытками раскрыть им пароль от банковского приложения. Получив его, они перевели себе свыше 60 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Суд приговорил мужчину в восьми годам колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении его сообщника еще не завершено.