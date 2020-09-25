Мужчину осудили за производство наркотиков в Краснодарском крае

В октябре три года назад мужчина снял квартиру в Сочи, и организовал там нарколабораторию по производству мефедрона. Купив необходимое оборудование, он произвел свыше 500 граммов запрещенного вещества.

«Затем расфасовал в четыре полимерных пакета, которые были обнаружены и изъяты полицией», — рассказали в краевом суде.

Кроме того, правоохранители изъяли две стеклянные колбы с белым порошком общей массой более одного килограмма. Следующие 15 лет и 6 месяцев осужденный проведет в колонии строго режима.