Общество 20 февраля 2023, 23:29 Мужчину осудили за производство и хранение наркотиков в Ленобласти

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В Ленинградской области перед судом предстал 32-летний уроженец Белоруссии, которого обвинили в производстве и хранении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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По данным издания, в 2021 году обвиняемый организовал нарколаборатории в арендованных домах во Всеволжском и Кировском районах. С мая по август он произвел свыше 62 килограммов мефедрона. Кроме того, у него обнаружили более трех килограммов амфетамина. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.