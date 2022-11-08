Мужчину осудили за присвоение квартиры блокадницы | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:30 Мужчину осудили за присвоение квартиры блокадницы

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Весной 2020 года обвиняемый познакомился с 89-летней пенсионеркой и начал всячески ей помогать, чтобы войти в доверие. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. В какой-то момент мужчина уговорил пожилую женщину приватизировать однокомнатную квартиру на Яхтенной улице, где она была зарегистрирована по договору социального найма.

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После оформления права собственности аферист убедил блокадницу подписать договор дарения на его имя. Нанесенный ущерб составил около пяти миллионов рублей. Суд оштрафовал мошенника на 100 тысяч рублей и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

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