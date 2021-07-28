Мужчину осудили за преступление 23-летней давности на Урале

В Челябинской области перед судом предстал 52-летний житель Златоуста, которого обвинили в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, изнасилование и убийство 38-летней женщины произошло в 1998 году на территории Златоустовского металлургического завода. В конце 2020 года преступление удалось раскрыть благодаря современным технологиям. Преступником оказался мужчина, который работал сторожем в одном из храмов. Он оказался в базе ДНК-данных, поскольку уже был судим. Следующие 10 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.