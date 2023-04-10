Общество 10 апреля 2023, 15:33 Мужчину осудили за попытку убийства на Кубани

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В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказался 37-летний уроженец Урала, которого обвинили в попытке убийства. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Зимой 2019 года мужчина украл у сожительницы полтора миллиона рублей и скрылся, открыв газовые колонки на кухне. В квартире, кроме возлюбленной обвиняемого, жили ее сын, сестра и две племянницы. Кто-то из них почувствовал запах газа и трагедии удалось избежать. Суд приговорил уральца к 16 годам лишения свободы. Отмечается, что в августе 2019 года его осудили за кражу.