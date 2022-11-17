Общество 17 ноября 2022, 14:42 Мужчину осудили за попытку убийства на Алтае

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В Алтайском крае перед судом предстал 60-летний мужчина, которого обвинили в попытке убийства сожительницы и ее ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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Преступление произошло в сентября прошлого года в одном из краевых сел. Мужчина повздорил с женщиной на бытовой почве. В ходе конфликта он облил ее вместе с ребенком бензином и поджег. Они сумели потушить огонь, но получили ожоги. Суд приговорил обвиняемого к восьми с половиной годам лишения свободы.