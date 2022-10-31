Мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков в Петербурге | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:45 Мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

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По данным издания, обвиняемый намеревался распространить полтора килограмма наркотиков через тайники-закладки, однако его поймали правоохранители. Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима.