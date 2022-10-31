Мужчину осудили за похищение человека в Петербурге | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:18 Мужчину осудили за похищение человека в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался участник банды, которого обвинили в похищении человека. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Реклама

По данным издания, похищение произошло в марте прошлого года. Обвиняемый вместе с подельниками захватил авто, которым управляла женщина. Злоумышленники оглушили пострадавшую электрошокером, отняли документы и драгоценности, после чего увезли в частным дом в Ленинградскую область. Позднее женщину удалось освободить. Суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии строгого режима.