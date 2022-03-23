Мужчину осудили за подготовку теракта в Астраханской области

В Астраханской области перед судом предстал сторонник ИГ*, которого обвинили в подготовке теракта. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным информагентства, мужчина занимался подготовкой атаки на правоохранителей на территории региона. После осуществления своих планов он намеревался уехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.