Мужчину осудили за побег из колонии в Югре

В ХМАО перед судом предстал неоднократно судимый мужчина, который сбежал из колонии-поселения и попался на разбое. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подсудимый сбежал из колонии в мае прошлого года и доехал на попутке до Тюмени. В течение трех дней он скрывался в городе и успел ограбить местного жителя. Сотрудники полиции поймали беглого зэка. Следующие семь лет и три месяца мужчина проведет в колонии особого режима.