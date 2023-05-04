Общество 04 мая 2023, 22:36 Мужчину осудили за пьяную езду на Ямале

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В ЯНАО перед судом предстал местный житель, которого обвинили в управлении авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, ранее мужчина попадал под суд за аналогичное преступление. Его снова поймали пьяным за рулем в октябре прошлого года. Следующие восемь месяцев мужчина проведет в колонии общего режима. Также суд конфисковал его авто и запретил ему управлять машиной около четырех лет.