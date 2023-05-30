Общество 30 мая 2023, 20:50 Мужчину осудили за перепродажу краденных продуктов на Урале

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В Челябинске перед судом предстал местный житель, которого обвинили в реализации продуктов, похищенных из сетевых магазинов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина совершал хищения с октября 2022 года по январь 2023 года. Он крал из сетевых точек продукты питания и продавал их на улице разным людям. Нанесенный им ущерб оценили в 38 тысяч рублей. Суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.