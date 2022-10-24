Мужчину осудили за педофилию в Ростовской области | 360°

Общество 24 октября 2022, 18:19 Мужчину осудили за педофилию в Ростовской области

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В Ростовской области перед судом предстал 39-летний местный житель, которого обвинили в развращении 10-летней девочки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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В июле прошлого года обвиняемый, сидя в своей машине, увидел девочку и подозвал ее к себе, после чего совершил в ее отношении действия развратного характера. Она рассказала о произошедшем родителям, которые обратились за помощью к правоохранителям. Следующие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.