Мужчину осудили за ограбление церковной лавки в Прикамье

В Пермском крае на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвинили в ограблении церковной лавки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, мужчина провел в местах лишения свободы 25 лет. Ему негде было жить после освобождения и его приютили в храме в Очере. Он начал работать там истопником. В один из дней он выпил и заставил 70-летнюю работницу церковной кассы отдать ему все имеющиеся деньги. Мужчина пригрозил ей кухонным ножом, после чего избил. «Дни.ру» написали, что суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима.