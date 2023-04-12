Общество 12 апреля 2023, 15:38 Мужчину осудили за нападение на врача в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении легкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили «Невские новости».

В феврале прошлого года обвиняемый напал на врача, которая приехала на вызов. В парадной одного из домов на проспекте Солидарности он толкнул ее и она ударилась о дверной проем головой. Затем он стиснул ее плечи руками и начал оскорблять. В результате женщина получила ушиб мягких тканей лица и сдавление мягких тканей обоих плеч. Суд приговорил мужчину к исправительным работам сроком на восемь месяцев. Также в пользу пострадавшей взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного вреда.