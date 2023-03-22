Общество 22 марта 2023, 16:47 Мужчину осудили за нападение на людей в Тюменской области

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В Тюменской области на скамье подсудимых оказался рецидивист, которого обвинили в нападении на людей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

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В сентябре прошлого года пьяный обвиняемый ранил ножом мужчину и женщину в селении Усалка. Он напал на них в подъезде одного из домов на улице Молодежной. Суд приговорил его одному году и 10 месяцам колонии строгого режима. Отмечается, что ранее он был судим и состоял на учете у психиатра и врача-нарколога.