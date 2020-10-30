Мужчину осудили за нападение на коллегу в Петербурге

По данным издания, в феврале этого года между мужчинами, делавшими ремонт в салоне красоты, вспыхнула ссора. Она произошла из-за того, что один из них принес на рабочее место алкоголь, а другой боялся лишиться из-за этого работы.

Он схватился за острый предмет и несколько раз ударил им оппонента в туловище и шею, поскольку тот стал агрессивным и попытался напасть на него. Пострадавший выжил, получив ранения правой почки, печени и брюшной полости. Следующие четыре года осужденный проведет в колонии строгого режима.