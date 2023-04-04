Общество 04 апреля 2023, 21:02 Мужчину осудили за надругательство над ребенком на Кубани

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В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказался 29-летний местный житель, которого обвинили в изнасиловании мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Следствие установило, что обвиняемый насиловал ребенка с 2014 по 2021 год. Суд приговорил мужчину к 15 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.