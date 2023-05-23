Общество 23 мая 2023, 15:04 Мужчину осудили за мошенничество в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, обвиняемый вместе с сообщником обманул двух пенсионерок. Они убедили пострадавших по телефону, что их подруги стали виновницами ДТП и выманивали у них деньги якобы для решения возникших проблем. Нанесенный ущерб составил около 300 тысяч рублей.

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Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.