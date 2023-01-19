Общество 19 января 2023, 23:34 Мужчину осудили за мошенничество и кражу в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в краже и мошенничестве. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на городскую прокуратуру.

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В июне прошлого года обвиняемый зашел в бар на Ленской улице и попросил у одного из посетителей телефон, чтобы позвонить. Получив устройство, он ушел из заведения и перевел себе свыше 5000 тысяч рублей через мобильное приложение потерпевшего. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима.