Общество 16 февраля 2023, 15:40 Мужчину осудили за изнасилование в Краснодарском крае

Читать 360tv в

В Краснодарском крае перед судом предстал 36-летний местный житель, которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Реклама

Правоохранители выяснили, что обвиняемый на протяжении нескольких месяцев насиловал 13-летнюю дочку своей соседки. Девочка никому не рассказывала о случившемся из-за того, что мужчина пригрозил ей убийством. В какой-то момент пострадавшая не выдержала и призналась родителям. Суд приговорил насильника к 17 годам колонии особого режима.