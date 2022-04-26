Мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней в Тюмени

В Тюмени перед судом предстал мужчина, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Изнасилование произошло в феврале 2020 года. Обвиняемый жил в съемной квартире вместе с приятелем, который в один из вечеров привел домой несовершеннолетнюю гостью. Затем он уехал, оставив девушку в обществе соседа. Утром мужчина избил ее и несколько раз надругался над ней. Суд приговорил обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима. Отмечается, что ранее его уже судили за изнасилование и неуважение к суду.