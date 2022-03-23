Мужчину осудили на 23 года за изнасилование и убийство ребенка в Саратовской области

В Саратовской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в изнасиловании и убийстве пятилетнего мальчика. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следком.

Следствие установило, что в марте прошлого года обвиняемый пришел домой после работы и был в состоянии наркотического опьянения. Воспользовавшись тем, что его сожительница спала, он надругался над ее маленьким сыном и выгнал его на мороз без обуви и одежды. Утром труп ребенка обнаружили около магазина. Следующие 23 года осужденный проведет в колонии строгого режима.