Мужчину осудили за хранение и попытку сбыта наркотиков в Кузбассе

В Кемеровской области перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвинили в хранении и попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Зимой 2021 года правоохранители задержали мужчину и обнаружили у него сумку, в которой оказалось 39 килограммов гашиша. Следователи выяснили, что обвиняемый по просьбе приятеля забрал наркотики и должен был хранить их у себя до получения инструкций, где и кому их продать. За это ему пообещали заплатить полмиллиона рублей. Следующие восемь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.