Мужчину осудили в Амурской области за носки с золотом

Пожилому мужчине вынесли обвинительный приговор по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере».

По данным прокуратуры, 61-летний обвиняемый, который временно живет в Магаданской области, в апреле нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками округлой формы. Драгоценности лежали на обочине дороги.

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что в носках хранился золотосеребряный сплав массой свыше 4,3 килограмма. Сплав содержал драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 килограмма. Общая стоимость — более 9,3 миллиона рублей.

Мужчина хранил золото у себя, а затем отвез в Тынду. В этом городе пенсионера задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Пенсионер полностью признал свою вину, отметило РИА ФАН. Приговор пока не вступил в законную силу.