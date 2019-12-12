  • Мужчину осудили в Амурской области за носки с золотом

    12 декабря 2019, 11:46

    Алена Макаренко

    Житель Липецкой области нашел носки с золотом и привез их в Тынду. За это Тындинский районный суд приговорил его к 1,8 года лишения свободы условно. Об этом сообщило информационное агентство Deita.ru со ссылкой на прокуратуру Амурской области.
    Мужчину осудили в Амурской области за носки с золотом

    Пожилому мужчине вынесли обвинительный приговор по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере».

    По данным прокуратуры, 61-летний обвиняемый, который временно живет в Магаданской области, в апреле нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками округлой формы. Драгоценности лежали на обочине дороги.

    Специалисты провели экспертизу и выяснили, что в носках хранился золотосеребряный сплав массой свыше 4,3 килограмма. Сплав содержал драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 килограмма. Общая стоимость — более 9,3 миллиона рублей.

    Мужчина хранил золото у себя, а затем отвез в Тынду. В этом городе пенсионера задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Пенсионер полностью признал свою вину, отметило РИА ФАН. Приговор пока не вступил в законную силу.