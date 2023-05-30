Общество 30 мая 2023, 17:11 Мужчину осудили на 7 лет за смертельное избиение женщины в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, между обвиняемым и пострадавшей возникла ссора на почве ревности. Мужчина избил женщину, которая получила смертельные травмы и скончалась после госпитализации. Следующие семь лет осужденный проведет в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него три миллиона рублей.