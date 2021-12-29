Мужчину осудили на 20 лет за убийство ветерана в Татарстане

В Татарстане перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве и ограблении 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом написал RT со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в сентября прошлого года в поселке Аксубаево. Мужчина проник в дом к пожилой женщине и стал требовать у нее деньги. Похитив около 85 тысяч рублей, он ударил ветерана утюгом по голове и задушил. Следующие 20 лет осужденный проведет за решеткой.